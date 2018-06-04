المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ورشة "المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان وعلاقتهما بالتنمية المستدامة" في كوبنهاغن المنامة في 04 يونيو/ بنا / شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في الدكتور حميد حسين رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أعمال ورشة العمل حول "المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان وعلاقتهما بالتنمية المستدامة"، التي عقدت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والتي نظمت من قبل المعهد الدنماركي لحقوق الانسان، لمدة 10 أيام.

وقد شهدت جلسات ورشة العمل - التي استهدفت مشاركين ذوى خبرة في مجال المساواة بين الجنسين وفي مناصب تسمح لهم بتنفيذ ونشر وتدريب زملائهم علي المادة العلمية لهذا المساق التدريبي - عددا من المحاضرات تم التطرق من خلالها إلى عدد من المحاور ذات الصلة بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة والصعوبات التي قد يواجها هذا الهدف في المنطقة العربية خاصه فيما يتعلق بالتفسيرات الدينية، بالإضافة الى مبدأ عدم التمييز من منظور اجتماعي و قانوني.

وقدم الدكتور حميد حسين نبذة عن التقدم الكبير الحاصل في المساواة بين الرجل والمرأة وتطبيقاتها في مملكة البحرين، والدور البارز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعمه ومتابعته المستمرة للتقدم الذي تحققه المرأة البحرينية على المستوى المحلي والدولي، منوها بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية التي ساهمت بشكل فاعل في ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في المؤسسات الرسمية والخاصة.



ويعتبر الهدف الخامس أحد أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تتألف من 17 هدفًا، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، ودخلت حيز النفاذ في يناير 2016، وتهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الدول خلال الخمس عشرة سنة المقبلة على اتخاذ إجراءات تحويلية وملموسة نحو بناء عالم أكثر استدامة، وذلك بتظافر جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة.





ح ب/خ.س



بنا 1123 جمت 04/06/2018





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