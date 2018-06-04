260 أكاديميا بجامعة البحرين يشاركون في ورشة لتوظيف تقنيات الاتصال الحديثة المنامة في 04 يونيو/ بنا / يشارك نحو 260 أكاديمياً من كليات جامعة البحرين غدا الثلاثاء ، في ورشة عمل لتدريبهم على استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في العملية التعليمية، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، في مبنى زين للتعلم الالكتروني.



وأوضح منسق الورشة رئيس قسم نظم المعلومات في كلية تقنية بالمعلومات الدكتور مازن محمد علي، أن الورشة تهدف إلى تحسين أداء الهيئة التعليمية وتطويره بما يتناسب مع الطرق التقنية الحديثة والتي تسهم في مواكبة طرق التعليم العصرية، وذلك عبر تعليم الأكاديميين طرق توظيف التقنيات الحديثة في عملية التعليم داخل القاعات الدراسية، وكذلك كيفية تحفيز الطلبة على التعلم وحل المشكلات بوساطة تقنيات الاتصال الحديثة. مشيرا إلى أن المشاركين في الورشة سوف يحصلون على شهادة معتمدة من شركة مايكروسوفت العالمية.



وتأتي هذه الورشة ضمن بنود الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها جامعة البحرين من أجل تطوير التعليم من خلال توظيف تقنيات الاتصال الحديثة والذكية.



ح ب/خ.س



بنا 1110 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/04 - 18 : 02 PM