الشيخ عبدالحسين آل عصفور يفتتح مسجد العدلية المنامة في 04 يونيو/ بنا / افتتح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماحة الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور مسجد العدلية الكائن بالمنطقة ذاتها بحضور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور، وذلك في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة.

حضر حفل الافتتاح وكيل محكمة التمييز فضيلة الشيخ ناصر العصفور، ومحافظ المحافظة الشمالية السيد علي العصفور والنائب الدكتور الشيخ مجيد العصفور، وعدد من أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية والقائم بأعمال مدير الإدارة وعدد من مسؤولي الإدارة والمدعوون.



وأكد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية في كلمة له ، أن إدارة الأوقاف الجعفرية حريصة على تشجيع ودعم مبادرات أعمال الخير والبر والإحسان التي امتازت بها مملكة البحرين منذ القدم، مشيداً بالمبادرة المتميزة لسماحة الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور في تأسيس هذا المسجد الذي وضع حجر أساسه في سبعينيات القرن الماضي وأعيد بناءه للمرة الثانية في مرحلة تطوير جديدة ليظهر بأبهى صورة.



وقدم الشيخ محسن آل عصفور سرداً عن تاريخ بناء المسجد الذي يعد الأول في المنطقة، قائلاً إن أصل بناءه يرجع الى أكثر من سبعين سنة حيث كان الوحيد الذي بني في المنطقة الخاضعة لملك الدولة بعد تخصيصها لبناء مسجد ومأتم وقد طال المنطقة عمران العاصمة وأصبحت من أهم ضواحيها، لافتاً إلى أن الشيخ عبدالحسين انتقل من شارع الشيخ عبد الله بالمنامة الى السكنى في منطقة ما يعرف بـ (دولاب أبو الدبس) بمحاذاة هذه المنطقة من الجهة الغربية أي بعد ما يقرب من أربعين سنة على بنائه الأول كان يتردد للصلاة فيه إلا أنه وبسبب حالة بنائه المتداعية والمتصدعة تصدى لهدمه وإعادة بنائه بنفس تصميمه السابق ثم أضاف اليه بعد عدة سنوات في الجهة الغربية منه محلاً تجارياً بناه ووقفه عليه للصرف من ريعه على مستلزماته وحاجاته من صيانة وإعمار.



وبين أن هذا المسجد بني بجهود مخلصة وكان شاهداً على اصالة قاطني هذه المنطقة والتزامهم وتمسكهم بدينهم وسعيهم لإقامة الصلاة في مسجد خاص بهم ورغبتهم في احياء المناسبات الدينية طيلة العام في مأتم خاص بهم أيضاً، وتم في هذا البناء الجديد للمسجد الذي أشرفت عليه إدارة الأوقاف الجعفرية استغلال أرض المسجد كاملة مع اضافة طابق علوي لتحقيق أقصى استيعاب ممكن للمصلين يتناسب مع الكثافة السكانية المحيطة به، كما سيتم تجهيز الطابق العلوي في القريب بالمستلزمات المطلوبة لإنشاء مركز تحفيظ القرآن الكريم .



ونيابة عن مرتادي المسجد القى الاستاذ محمود طرادة كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لسماحة الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور لما يوليه من اهتمام ورعاية خاصة تمثلت بالقيام بهذا المسجد بالبناء وإقامة الصلوات ونشر رسالة المسجد في المجتمع تكريساً للمبادئ الإسلامية.



ح ب/خ.س



بنا 1106 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/04 - 18 : 02 PM