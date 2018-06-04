رئيس نيابة الجرائم الإرهابية : محكمة التمييز تقر حكم المحكمة الجنائية الرابعة في قضية ارهابية المنامة في 04 يونيو/ بنا / صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكماً اليوم الاثنين ، وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً بتاريخ 29/04/2015م بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام ومعاقبة المتهم الثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين الرابع والسادس والسابع والعاشر بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.



وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 04/07/2014 من الشرطة مفاده قيام مجموعة من الإرهابيين بزرع عبوة متفجرة على شارع العكر بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وما إن وصلت مدرعة الشرطة حتى قاموا بتفجيرها ونتج عن ذلك وفاة رجل شرطة.



وتم إحالة متهم منهم محبوساً إلى المحكمة الجنائية مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين وتداولت القضية بجلسات تلك المحكمة وبحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية حتى أصدرت حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى 07/03/2018م.



ح ب/خ.س



بنا 1056 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/04 - 13 : 02 PM