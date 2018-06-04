"الأشغال" تعقد الاجتماع الفصلي الأول للتخطيط الاستراتيجي المنامة في 04 يونيو / بنا / ترأس المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون الاشغال الاجتماع الفصلي الأول للتخطيط الاستراتيجي في الوزارة بحضور وكلاء الوزارة المساعدين والمدراء وعدد من المعنيين في الوزارة من مختلف المستويات.



وأكد وكيل الوزارة في بداية الاجتماع أهمية التخطيط الاستراتيجي، وأهمية حوكمة عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال مراقبة ومراجعة الأداء المؤسسي للوزارة بصورة فصلية، مشددا على أن التخطيط السليم هو السبيل الأمثل لقيام الوزارة بأداء رسالتها المتمثلة في توفير خدمات بنية تحتية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في المملكة تحقيقاً لتطلعات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه الذي يدعو دائماً إلى مواصلة دفع عجلة التنمية إلى الأمام.



بعدها تم استعراض أداء الوزارة في الربع الأول من عام 2018 من خلال مؤشرات الأداء المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نهاية العام الماضي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في إطار مشروع (تكامل) للأداء المؤسسي، حيث اختار الديوان شئون الأشغال بالوزارة كإحدى الجهات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي لبدء المرحلة التجريبية من المشروع.



وخلال الاجتماع تم كذلك مراجعة نسبة الإنجاز في عدد من المبادرات الاستراتيجية وبحث فرص التحسين والمعوقات والحلول اللازمة لتحسين الأداء بصورة مستمرة.



ل.ب/ع ع



بنا 1049 جمت 04/06/2018





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