مركز الاتصال الوطني وديوان الخدمة المدنية يناقشان مشروع نظام الأداء المؤسسي "تكامل" المنامة في 04 يونيو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني فريقاً من إدارة الأداء المؤسسي في ديوان الخدمة المدنية، لعرض مشروع الأداء المؤسسي "تكامل".



وأكدّ الرئيس التنفيذي حرص المركز لتحقيق أهداف الحكومة المنبثقة عن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، خاصة تلك المتعلقة بتطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، من أجل الوصول إلى التَّنمية المجتمعية الشاملة والذي يعد قطاع الاتصال الحكومي أحد ركائزها الأساسية لما يشكّله من بُنية ربط ودعم لكل القطاعات الحكومية التي تتشارك بالتنمية والتطوير المجتمعي.



وأضاف الدكتور بهزاد "أحد أهم الأهداف الرئيسية لمركز الاتصال الوطني في هذه المرحلة يتمحور حول تكوين قاعدة للعمل المؤسسي عبر منهجية تراعي ربط أهداف المركز المتعلّقة بالأداء الوظيفي بالأهداف الاستراتيجية للخدمة المدنية، ليُصار في مرحلة تالية ربطه بنظام أداء ومؤشرات الأهداف الفردية للموظف والتي سيتم من خلالها قياس مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للمركز وبما يحقق رفع مستوى الإنتاجية، منوّها بتوافق أهداف مشروع تكامل مع اهداف مركز الاتصال الوطني."



وقال سعادة الرئيس التنفيذي "مركز الاتصال الوطني اتخذ القرار بأن يكون من أوائل المؤسسات الحكومية التي تتبنّى برنامج تكامل خاصة وأنّ المركز في مرحلة التأسيس، وذلك لضمان قيامه بتنفيذ أهداف مشروع "تكامل"، عبر التناغم مع الأطراف الاستراتيجية في الحكومة، مشيداً بجهود كوادر ديوان الخدمة المدنية برئاسة السيد أحمد الزايد من أجل تطوير جودة الخدمات الحكومية من خلال تطبيق وتحديث أنظمة إدارة الجودة في الجهات الحكومية، ومؤكّداً أن ذلك يعد ترسيخاً للتعاون المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج العمل المشترك وتوفير أفضل الخدمات الحكومية."



من جهته أكد مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء في ديوان الخدمة المدنيّة عادل حجي أن مشروع الأداء المؤسسي مكمل لنظام "أداء" وأن مرحلة التخطيط تعتبر الخطوة الأولى في نظام إدارة الأداء الوظيفي للخدمة المدنية والتي تبدأ مع بداية السنة التقييمية بحيث يكون الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية ويتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والذي ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.



وفي السياق ذاته أوضح مدير إدارة الأداء المؤسسي رئيس مشروع الأداء المؤسسي محمد العوضي أن المشروع يضع قواعد ومعايير داعمة لبيئة العمل المؤسسي في الجهات الحكومية تشجع الأداء المتميز على مستوى الموظفين وكذلك العمل على رفع مستوى المعرفة والكفاءة والإنتاجية لهم بتحديد الوسائل لتحفيز وتقدير الجهات الحكومية لموظفيها وحثهم على الأداء المتميز للارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها.



وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تكامل الذي يأتي في إطار توجهات مجلس الوزراء في تطوير الأداء الحكومي الكفاءة والإنتاجية وسرعة الإنجاز وحسن استخدام الميزانيات يرسخ ثقافة الأداء المؤسسي، الأمر الذي يضمن قيادة التحوّل إلى أداء حكومي أكثر كفاءة وفعالية، ليتحول الجهاز الحكومي من مالك ومشغّل للخدمات الحكومية إلى منظم للخدمة وصولاً إلى الريادة والامتياز في تقديمها، ما يضمن وضع حكومة مملكة البحرين في مراتب عالمية متقدّمة من خلال تكامل جميع الجهات الحكومية نحو استراتيجية حكومية جامعة وموحّدة للخدمة المدنية، من خلال مؤشرات أداء تراعي تحسين الخدمات وتبدع في خلق منفعة للمجتمع والاقتصاد.





ح ب/خ.س



بنا 1047 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/06/04 - 03 : 02 PM