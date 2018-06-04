تمكين تختتم النسخة الحادية عشر من برنامج "أصيل في المدرسة" المنامة في 04 يونيو/ بنا / اختتم صندوق العمل "تمكين" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم النسخة الحادية عشرة من برنامج "أصيل في المدرسة" للعام الأكاديمي 2017-2018، حيث نظم حفلاً ختامياً بحضور المشاركين في البرنامج والقائمين عليه وممثلين من وزارة التربية والتعليم.

وقد أناب وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني الأستاذة لطيفة عيسى البونوظة لحضور الفعالية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي.



وتم خلال الحفل الإعلان عن المراكز الثلاث الأولى الفائزة في مسابقة "شركة أصيل" الختامية، حيث حصد فريق كل من مدرسة خولة الثانوية للبنات المركز الأول، وفريق مدرسة جد حفص الثانوية للبنات المركز الثاني، فيما حصل فريق مدرسة سار الثانوية للبنات على المركز الثالث.

وتعد المسابقة التنافسية أحد ركائز برنامج أصيل في المدرسة والتي تهدف إلى تعزيز المبادئ والقيم المهنية من خلال الأنشطة المدرسية التي تنمي الوعي والحس المهني لدى طلبة المدارس، وتعمل على تمكينهم من مهارات المشاركة الفاعلة وبناء الشخصية المهنية الصحيحة، تمهيداً لدخولهم سوق العمل.



وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي بدور الجهود التنسيقية بين تمكين ووزارة التربية والتعليم في الاستفادة من برامج تمكين لدعم الشباب، والرامية إلى تأصيل الأخلاقيات المهنية والتطلعات في التنمية الذاتية لدى فئة الشباب، لا سيما شريحة طلبة المدارس، لما تمثله هذه الفئة من أرض خصبة لخلق جيل واعي بفرص التنمية المستدامة على المستوى الفردي وفي سوق العمل.



ويهدف برنامج أصيل إلى نشر ثقافة الأخلاق والسلوكيات المهنية بين طلبة المدارس فيما يحقق أعلى مستويات الأداء المهني وترسيخها كثقافة أساسية لدى مختلف شرائح الشباب البحريني بمختلف فئاتهم العمرية بدءً من المدرسة. ويشمل تحدي هذا العام أربع محطات رئيسية وهي محطة حملة أصيل للتسويق الإبداعي، ومحطة أصيل في العمل الميداني، ومحطة مشروع شركة أحلامك، ومحطة شركة أصيل الافتراضية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوصفها شريكاً استراتيجياً، حيث شارك في البرنامج جميع المدارس الحكومية من التعليم الفني والعام في مملكة البحرين.



كما تضمن برنامج الحفل الكشف عن أسماء الفرق الفائزة بجوائز المشاريع المتميزة والتي تضم الفئات التالية: جائزة المدرسة الحاصلة على أعلى النقاط في حملة التسويق الإبداعي، وجائزة المدرسة الحاصلة على أعلى النقاط في تحدي أصيل في العمل الميداني، وجائزة المدرسة الحاصلة على أعلى النقاط في فيلم شركة أحلامك، وجائزة حملة أصيل الأكثر إبداعاً، وجائزة المدرسة الأكثر تقدماً في مستوى الأداء، وجائزة الفريق الأكثر كاريزما.



تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين في برنامج أصيل في المدرسة بلغ أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، وذلك منذ انطلاق البرنامج في عام 2010م.





ح ب/خ.س



بنا 1009 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/06/04 - 15 : 01 PM