طيران الخليج تستعرض مع السفير الأمريكي اوجه التعاون وخططها للتوسع المنامة في 04 يونيو/ بنا / استضافت طيران الخليج سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين السيد جستن سيبيريل في مقرها الرئيسي بالمحرق، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي السيد كريشمير كوتشكو، ونائب الرئيس التنفيذي القبطان وليد عبدالحميد العلوي.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك، والطائرات العشر من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر الجديدة المرتقبة لطيران الخليج، وخطط الناقلة المستقبلية في التوسع؛ والتي ستشهد تسيير رحلات الناقلة إلى أمريكا الشمالية في العام 2023.

واشارت طيران الخليج الى ان 5 طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر وطائرتي إيرباص A320neo من الـ 39 طائرة التابعة للأسطول الجديد ستلتحق بأسطولها مع نهاية العام الحالي؛ حيث ستكون طيران الخليج قد استلمت ما مجموعه 10 طائرات دريملاينر جديدة مع نهاية العام 2020. اما عن الوجهات التي ستسيّر الناقلة رحلاتها إليها هذا العام باستخدام طائراتها الجديدة، فستكون البحرين – لندن هيثرو (بدءاً من يونيو ) والبحرين – الدار البيضاء والبحرين – بانكوك. كما سيؤمن الأسطول الجديد لطيران الخليج حاجاتها في التوسع، وسيحافظ على امتلاك الناقلة لأحد أحدث الأساطيل في المنطقة، في الوقت الذي يبني فيه على اعتمادية الناقلة الحائزة على الجوائز والتزامها بمواعيد الرحلات وأفضل المنتجات والخدمات المتاحة.

واوضحت الناقلة انه ، وبعد تدشينها لثمان وجهات جديدة خلال العام الحالي؛ ستسيّر رحلاتها إلى 49 مدينة في 26 دولة. وكجزء من استراتيجيتها بعيدة المدى؛ ستتوسع شبكة وجهات طيران الخليج لتشمل وجهات في أمريكا الشمالية في العام 2023، بناءً على اتفاقيات الرمز المشترك المتبادلة بين طيران الخليج والخطوط الجوية الأمريكية.

وتربط طيران الخليج مسافريها من لندن وباريس وفرانكفورت بموجب هذه الاتفاقيات إلى كل من نيويورك وبوسطن وميامي وشيكاغو ودالاس/فورت وورث ولوس أنجلوس ورالي دورام وبالعكس، وتربط مسافري الخطوط الجوية الأمريكية من لندن وباريس وفرانكفورت إلى البحرين وبالعكس.



ح ب/خ.س



بنا 0917 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/04 - 25 : 12 PM