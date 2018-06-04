أربعة قتلى على الاقل في هجوم انتحاري قرب تجمع لعلماء دين في كابول كابول في 04 يونيو/ بنا / قتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري اليوم قرب تجمع لعلماء دين في كابول.

وأفاد قائد شرطة كابول داوود أمين لوسائل الإعلام أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب واحد بجروح اثر التفجير "جميعهم من المدنيين".



وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن الانتحاري فجر نفسه في الشارع قرب مدخل الخيمة حيث اجتمع العلماء وأصدروا فتوى ضد الإرهاب والهجمات الانتحارية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 3000 رجل دين التقوا في الخيمة لعقد لاجتماع مجلس العلماء الذي يضم كبار رجال الدين في افغانستان.



وأصدروا في وقت سابق فتوى نددوا فيها بالنزاع الجاري في البلاد حيث حرموا الهجمات الانتحارية.





خ.س



بنا 0904 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/04 - 23 : 12 PM