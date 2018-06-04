لدى استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. الحمر: تقديم كافة أوجه الدعم لإعداد التقرير الطوعي الأول المنامة في 4 يونيو/ بنا / استقبل وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بمكتبه بديوان الوزارة سعادة السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو القادم.

وخلال اللقاء أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر حرص وزارة الإسكان التام على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في إعداد التقرير الطوعي، من خلال كافة المعلومات والبيانات التي تستعرض تجربة مملكة البحرين الناجحة في مجال الإسكان عبر مسيرة طويلة شهدت العديد من محطات النجاح.

وقال الوزير إن اهتمام الحكومة الموقرة بملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين ينبثق من اهتمامها بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 والأهداف الألفية، حيث تولي مملكة البحرين هذه الأهداف أهمية كبيرة، لاسيما وأن 78% من تلك الأهداف قد تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة الحالي.

كما أشار الحمر إلى الجهود الإسكانية التي تتوافق مع الهدف الحادي عشر من الأهداف الإنمائية الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، حيث تشهد مملكة البحرين حالياً طفرة نوعية على صعيد تنفيذ 5 مدن إسكانية متكاملة المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والخدماتية والأمنية وغيرها، بما يؤهلها لان تشكل مجتمعات عمرانية جديدة بالمملكة.

من جهته ثمن السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين جهود وزارة الإسكان وتعاونها من أجل إعداد التقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين، مؤكداً أن إسهامات وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة من شأنها إعداد تقرير يحقق الأهداف، ويترك أثراً جيداً خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.







ل.ب/خ.س



بنا 0855 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/04 - 20 : 12 PM