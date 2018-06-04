الصحة تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة المنامة في 04 يونيو/ بنا / اجتمعت الوكيل المساعد للموارد والخدمات رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الاحمد مع الوكيل المساعد للتخطيط والترويج بوزارة شئون الشباب والرياضة الأستاذة وفاء إبراهيم العمادي بديوان الوزارة بالجفير بحضور عدد من أعضاء لجنة تكافؤ الفرص من الجانبين.

وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من أبرز الموضوعات التي ترتبط بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.



كما تم خلال اللقاء استعراض تجربة نجاح وزارة الصحة في نيلها المركز الأول لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في دورتها الخامسة في عام 2017 عن المؤسسات الرسمية والتي طبقتها الوزارة على ضوء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة، حيث كان لتطبيقها الأثر الكبير في تحقيق مؤشرات تمكين المرأة والتي مكنت وزارة الصحة من الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وأشارت فاطمة الأحمد إلى المؤشرات التي حققتها وزارة الصحة في مجال تمكين المرأة إذ بلغت نسبة النساء البحرينيات بالوزارة 62% وبلغت نسبة النساء في الإدارة العليا 80% وفي الإدارة المتوسطة 65% كما قامت الوزارة بوضع العديد من المبادرات لتمكين المرأة البحرينية أثناء العمل.



ومن جانبها أشادت الأحمد بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ، فيما يتعلق بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية التي تصب في صالح تعزيز الجوانب والمجالات الصحية والرياضية بالمجتمع البحريني .



ومن جانبها أعربت العمادي عن شكرها وتقديرها للتعاون والشراكة الفاعلة القائمة بين الوزارتين والتي قد ساهمت في نجاح العديد من مشاريع ومبادرات وخطط التكامل المثمرة بين الجانبين بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية والوقائية المقدمة للجميع بمملكة البحرين.



ح ب/خ.س



بنا 0852 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/04 - 18 : 12 PM