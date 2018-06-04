مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل الدكتور جاسم حاجي المنامة في 04 يونيو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الدكتور جاسم حاجي الباحث في شؤون الثقافة المؤسسية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث أهدى الدكتور حاجي لسعادة المستشار نسخة من كتابه بعنوان دروس في الثقافة المؤسسية حول التعامل مع الثقافات المحلية في الشركات.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور فخرو عن شكره للدكتور جاسم حاجي على هذا الإهداء القيم ، منوها بمثل هذه الإصدارات التي تعد إضافة للمحتوى الثقافي بشكل عام ليستفيد منها المهتمون بهذا الجانب ، ومتمنيًّا له دوام التوفيق والسداد في كتاباته وإصداراته القادمة.



من جهته عبر الدكتور حاجي عن خالص شكره وتقديره للدكتور فخرو على حرصه المتواصل في دعم المؤلفين والباحثين ومساندتهم بمختلف تخصصاتهم.



ح ب/خ.س



بنا 0849 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/04 - 17 : 12 PM