مصرع عشرات الحوثيين جنوب الحديدة ومقاتلات التحالف تستهدفهم في حيس وباجل الحديدة في 04 يونيو/ بنا / كبدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الارواح إثر محاولة تسلل شرق منطقة الجاح جنوب مدينة الحديدة وتمكنت من تمشيط جيوبها في المنطقة.

وذكرت وكالة انباء الامارات ان العشرات من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم خلال محاولة تسلل فاشلة نفذتها لرفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها في الجبهات جراء التقدم الميداني الكبير باتجاه مدينة الحديدة .



واضافت الوكالة ان مقاتلات ومدفعية التحالف العربي استهدفت مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في أطراف مديريتي حيس وباجل وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات .

كما أكد مصدر في المقاومة مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي شرق مثلث المغرس وفي ضواحي الحديدة.



خ.س



بنا 0848 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/04 - 50 : 11 AM