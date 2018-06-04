بوليتكنك البحرين تستضيف ورشة حول ثورة Blockchain المنامة في 04 يونيو/ بنا / بالتعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، استضافت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ندوة "القضاء على الرجل الأوسط: ثورة blockchain"، مؤخرا في حرم البوليتكنك بمدينة عيسى، حيث قدم العديد من المتحدثين عروضًا للطلاب حول تقنية blockchain وأهميتها وكيفية تطويرها، وخصوصًا أنها تستخدم بشكل كبير في كثير من المؤسسات.

وعلق الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور جيف زابودسكي "لقد وجهنا الدعوة إلى هؤلاء المتحدثين أصحاب المعرفة والخبرة بتقنية blockchain من أجل تعريف الطلاب بهذه التقنية الحديثة ، واطلاعهم على الاتجاهات الحديثة في السوق ". مضيفًا: " أشكر جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية على تعاونها، وجميع المتحدثين على مشاركتهم الفعالة والمثمرة في الورشة ".



كما اعرب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري عن سرورهم بالتعاون مع بوليتكنك البحرين في تنظيم هذا الحدث المهم، الذي ناقش أحدث قضايا التنمية في عمليات التمويل الرقمية والـ Fintech. مضيفا "مثل هذه الفعاليات تساعد الطلاب على التعرف والإلمام بآخر التوجهات والتطورات في هذا المجال، وتجعلهم الخيار المفضل لشغل الوظائف المطروحة في المجال نفسه".



والمتحدثون هم المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور سيمون جالبين، والمدير التنفيذي لشركة Infiniteware السيد أمين التاجر، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في معهد البحرين للتنمية السياسية السيد فواز شكرالله.







ح ب/خ.س



بنا 0839 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/06/04 - 46 : 11 AM