المستشار عبدالله البوعينين يستقبل الدكتور جاسم حاجي المنامة في 04 يونيو/ بنا / استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين - رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مكتبه اليوم ، الخبير البحريني في التكنولوجيا والاقتصاد الدكتور جاسم حاجي وذلك لتسليمه نسخة من كتابه "تكنو-إداري إنسكلوبيديا" الذي يركز في دور التكنولوجيا في تحسين وتطوير الاقتصاد ومواجهة التحديات التكنولوجية ومدى فعاليتها.

ولقد أعرب المستشار البوعينين عن شكره وتقديره لهذا الإهداء، مثنيا على الجهود الموفقة التي بذلها الدكتور في كتابه، واحتوائه على المعلومات القيمة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد.

وفي ختام اللقاء، تمنى البوعينين للدكتور حاجي المزيد من التوفيق، والاستمرار نحو الأفضل. كما شكر الدكتور حاجي المستشار البوعينين لحفاوة الاستقبال.





ح ب/خ.س



بنا 0815 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/04 - 22 : 11 AM