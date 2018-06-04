البرلمان اليمني يدين استيلاء مليشيا الحوثي على الإمدادات التي تدخل عبر ميناء الحديدة عدن في 04 يونيو/ بنا / أدانت الكتل البرلمانية لمجلس النواب قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بالعبث والاستيلاء على المعونات الإنسانية والإمدادات التي تدخل عبر ميناء الحديدة.

واشارت الكتل البرلمانية في بيان لها اليوم بشأن تطورات الأوضاع في ميناء الحديدة، نقلا عن وكالة الانباء اليمينة، الى ما آلت إليه الحالة الإنسانية من وضع كارثي ومأساوي بفعل استمرار الانقلابيين في السيطرة على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي ، والاستيلاء على المعونات الإنسانية والإمدادات التي تدخل عبره.



واشار البيان الى إن الانقلابين حوّلوا الميناء إلى مصدر لجلب الذخائر وتهريب السلاح، مما يطيل أمد الحرب ويزيد في معاناة الشعب اليمني. ودعت الكتل البرلمانية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن أن يسهموا في التخفيف من المأساة الإنسانية للشعب اليمني من خلال إلزام الميليشيات بتنفيذ القرارات الدولية .



خ.س



بنا 0814 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/04 - 20 : 11 AM