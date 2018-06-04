مستوطنون يطلقون الرصاص في محيط مدرسة والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بيت لحم في 04 يونيو/ بنا / أطلق مستوطنون اليوم ، الرصاص في محيط مدرسة التحدي (5) الأساسية في منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لوكالة الانباء الفلسطينية أن خمسة مستوطنين اقتحموا محيط المدرسة، في وقت كان عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة الوصول اليها ، وشرعوا بإطلاق الرصاص في الهواء، لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل في الطريق.



ووصف بريجية هذا العمل بالبلطجة التي يمارسها المستوطنون، خاصة أنهم يعارضون إقامة المدرسة التي تعرضت للهدم أكثر من مرة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (13) فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.



وبيّن نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل تسعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وثلاثة من محافظة بيت لحم، وشابا من بلدة ميثلون بمحافظة جنين.







خ.س



بنا 0748 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/04 - 09 : 11 AM