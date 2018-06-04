الشرطة الفرنسية تخلي مخيمين آخرين للمهاجرين في باريس باريس في 04 يونيو/ بنا / بدأت الشرطة الفرنسية اليوم إخلاء مخيمين في باريس بعد عملية مشابهة الأسبوع الماضي في أحدث محاولات الحكومة للتعامل مع سيل المهاجرين الذي تواجهه البلاد منذ ثلاث سنوات.

وقالت شرطة باريس في بيان إن السلطات تزيل مخيمين أقيما بالمخالفة للقانون في بورت دي بواسونييه في شمال شرق باريس ومكان آخر قرب منطقة كانال سان مارتان في المدينة.



وكانت السلطات أجلت الأسبوع الماضي نحو ألف مهاجر من مخيم ميلينير الأكبر ويقع أيضا في شمال شرق باريس. ونُقل هؤلاء المهاجرون إلى مراكز إقامة مختلفة في العاصمة.



وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة بحرا عبر تركيا.





خ.س



بنا 0740 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/06/04 - 38 : 11 AM