الأوقاف السنية توزع مليون ونصف قارورة سقيا الماء المنامة في 04 يونيو/ بنا / صرح السيد يوسف نور مدير إدارة الأوقاف السنية أنه ضمن برامج الاوقاف السنوية الخاصة بشهر رمضان والذي يحفل بالعديد من المشاريع الخيرية ، انتهت الإدارة من توزيع ما يقرب من مليون ونصف قارورة ماء سبيل على مختلف المساجد والجوامع وتجمعات تفطير الصائمين بكافة محافظات المملكة.

مضيفا أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية التي تلاقي إقبالا كبيرا واستحسانا من المواطنين والمقيمين ، حيث أن ماء السبيل يعد من الاحتياجات الأساسية للصائمين والمصلين .



وقد تم توزيع الكميات المخصصة للمشروع على عدد كبير من المساجد ومشاريع الإفطار الجمعي للجاليات الوافدة ، كما تم تخصيص جزء منها لمشروع إفطار على الطريق .



وختم السيد نور بشكره للواقفين والمحسنين من داخل وخارج المملكة الذين ساهموا في هذا المشروع ، مقدرا الدور الكبير الذي تساهم فيه الجمعيات الخيرية ومراكز الجاليات في تنفيذ هذا المشروع .







ح ب/خ.س



بنا 0734 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/04 - 17 : 11 AM