التنمية السياسية ينظم محاضرة "المشاركة الانتخابية والتحول الديمقراطي" لضباط الأمن العام المنامة في 04 يونيو/ بنا / ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة لضباط الأمن العام بعنوان "المشاركة الانتخابية والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين"، يومي 5-6 يونيو الجاري بمقر الأكاديمية الملكية للشرطة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد، بأن مملكة البحرين تقف على أعتاب استحقاق انتخابي جديد، لتعزيز المسيرة الديمقراطية التي انطلقت في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلد المفدى، مشيرًا إلى أن المعهد يسعى خلال هذه الفترة إلى تركيز جهوده لمواكبة هذا الحدث الوطني الهام عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف تنمية الوعي السياسي بأهمية المشاركة الانتخابية في دعم عملية التحول الديمقراطي الذي تشهده المملكة وما تحقق خلالها من مكتسبات.



وأكد أحمد أن رجال الأمن يضطلعون بمسؤوليات وطنية كبيرة في تنظيم سير العملية الانتخابية، وضمان أجواء الأمن والاستقرار التي تعد ضرورية لنجاح الاستحقاق الانتخابي وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، مشيدًا بما يقوم به رجال الأمن من أدوار في تعزيز الأمن والأمان في المملكة.



وأوضح أحمد أن محاضرة "المشاركة الانتخابية والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين" تأتي لتسلط الضوء على العديد من المحاور المهمة المتصلة بالمشاركة الانتخابية ومدى اتصالها بموضوع حقوق الإنسان، بهدف تعزيز مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار المعايير الوطنية والإقليمية والوطنية للانتخابات.



وأثنى على التعاون القائم بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأكاديمية الملكية للشرطة في توفير البرامج والأنشطة التدريبية التي تسهم في مواكبة رجال الأمن للمبادئ والمفاهيم المتصلة بطبيعة عملهم.



ويشار إلى أن محاور المحاضرة تتناول المشاركة الانتخابية والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين، بالإضافة الى التعريف بموضوع حقوق الانسان والآليات الوطنية والدولية التي تعزز من هذا الحق وتحميه وخاصة حق المواطن في المشاركة الانتخابية. وسوف يتم افتتاح المحاضرة بنبذة تعريفية عن المعهد وأهم إنجازاته منذ انشائه وحتى اليوم.



ويقدم المحاضرة على مدى يومين كل من الأستاذ خالد فياض رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي، والدكتور علي البحار المتخصص في الشأن الحقوقي والعدالة الإنسانية. والأستاذ محمد الجهمي باحث في قسم التدريب والتأهيل السياسي، والأستاذة دانة بوهزاع باحث في قسم التدريب والتأهيل السياسي.



يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.





ح ب/خ.س



بنا 0716 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/04 - 11 : 11 AM