اعادة فتح مطار هامبورغ بعد إلغاء عشرات الرحلات هامبورغ في 04 يونيو/ بنا / من المقرر أن يعاد فتح مطار هامبورج اليوم ، بعد أن تسبب انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في إلغاء عشرات الرحلات الجوية في اليوم السابق.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمطار على موقع "تويتر"، ان المطار سيكون مفتوحا للتشغيل اعتبارا من صباح اليوم.



وتوقفت العمليات بعد أن أظلم مطار المدينة الواقعة في شمال ألمانيا حوالي الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد.



وقال المطار إن فنييه عملوا تحت "ضغط عال" لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من عدم تحديد سبب انقطاع التيار.





خ.س



بنا 0613 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/06/04 - 36 : 09 AM