وزيرة الصحة تستقبل أول طبيبة بحرينية تحصل على شهادة البورد العالمي للرضاعة الطبيعية

المنامة في 4 يونيو/ بنا / استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح في مكتبها بمبنى وزارة الصحة بالجفير امس، الدكتورة زينب عبد الهادي المحسن استشارية طب العائلة والرضاعة الطبيعية، والتي سلمتها شهادتها في البورد العالمي للرضاعة الطبيعية التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية لتكون أول طبيبة بحرينية تحصد التخصص العالمي للرضاعة الطبيعية.

وقد رحبت الصالح بالطبيبة الحاصلة على البورد العالمي للرضاعة الطبيعية، مشيدةً بهذه الشهادة ودورها الهام في تحقيق الاستفادة لتطوير خدمات الرضاعة الطبيعية بمملكة البحرين. كما أشادت الوزيرة بمستوى كفاءة الكوادر الطبيبة البحرينية وتميزها العلمي والتخصصي، مؤكدةً حرص واهتمام الوزارة بدعم وتطوير المهارات العلمية والمعرفية والبحثية لدى منتسبي الوزارة بكافة مجالات العمل المتخصصة واستثمارها نحو الارتقاء بجودة العمل الصحي ومستوى كفاءته لصالح المرضى، حيث يعتبر تخصص الرضاعة الطبيعية من التخصصات النادرة جدا في مملكة البحرين، ومن التخصصات المهمة جدا في عصرنا الحالي.



وخلال اللقاء بينت الدكتورة زينب عبد الهادي المحسن استشارية طب العائلة والرضاعة الطبيعية بأن هناك مبادرات عالمية وإقليمية من اجل زيادة نسبة الامهات اللاتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، وتعتبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف الرضاعة الطبيعية أفضل غذاء للأطفال، لذلك تنصح الامهات بالرضاعة الطبيعية المطلقة أول 6 أشهر من حياة الطفل لما لها من فوائد اصبحت مثبتة علميا في البحوث الحديثة ليس فقط للطفل بل وللأم أيضا. وبينت بأن المنظمات الصحية تنصح بتطبيق الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية للمؤسسات الصحية، ومن هذه الخطوات ارشدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تدريب الطاقم الطبي على المهارات التي تساعد وتساند الامهات على الرضاعة الطبيعية، والتي تزيد من نسبة الرضاعة الطبيعية على المدى البعيد وتقلل من نسبة استخدام بدائل حليب الأم.



وفي ختام اللقاء، تقدمت الدكتورة المحسن بعميق الشكر والتقدير الى وزيرة الصحة على تشجيع الوزارة للكوادر الصحية بالرعاية الأولية وجهودها المثمرة في هذا المجال، معبرة عن فخرها لتكون أول بحرينية حاصلة على الشهادة المعتمدة عالميا في هذا التخصص، ومؤكدة على استعدادها التام لمساعدة الأمهات والمرضعات المحتاجات للاستشارات الطبية في هذا المجال، حيث يعتبر البورد العالمي للرضاعة الطبيعية المؤهل الوحيد المعتمد عالميا ويحترف حامل الشهادة معالجة الحالات المعقدة من الرضاعة الطبيعية، وأن تساهم برفع أسم مملكة البحرين الغالية عاليا لكي توازي الدول المتقدمة في هذا المجال.







ل.ب/خ.س



بنا 0610 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/04 - 18 : 09 AM