الجيش يحرر مواقع بالجوف ويواصل التقدم بصعدة مسنودا بطيران التحالف الجوف في 04 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني انه حقق تقدماً ميدانياً باتجاه مركز مديرية برط العنان غربي محافظة الجوف، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد لواء الحسم رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود العميد هادي الجعيدي، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية ، أن العملية العسكرية لتحرير مديرية برط من المليشيا الانقلابية مستمرة لليوم الثاني على التوالي.



مشيراً الى ان قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع جديدة بينها منطقة الثمد، وتأمين المواقع التي تم تحريرها قبل يوم ، ومضيفا ان قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي تواصل التقدم نحو مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة المحاذية ، وقد تمكنت من تحرير عدد من المواقع والجبال المهمة.





خ.س



بنا 0514 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/04 - 18 : 08 AM