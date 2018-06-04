مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/06/04 - 00 : 08 AM
المنامة في 04 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك: انتصارات بواسل الحرس الملكي في اليمن تدعو للفخر.
/جلالة الملـــك يستقبـــل رجـــل الأعمـــــال اليونـــانـــي سبيـــروس لاتسيــــــس.
/سمو ولي العهد يوجه: تسريع استقطاب الشركات العالمية لحقل خليج البحرين.
/سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد
/الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح جامع محفوظة الزياني بالجنبية.
/تعيين الشيخ عبدلله بن خليفة رئيسا لمجلس إدارة بتلكو.
/بعد إقرار عدم دستوريتها.. توجه في خدمات النواب إلى رفض «التقاعد».
/شرطة مانشستر: لا شبهة جنائية في وفاة الطالب البحريني.
/"التأمينات": تعديلات "التقاعد" لن تسري على المعاشات المصروفة قبل سريانها.
/"الداخلية": فيديو مشاجرة مدينة حمد قديم.
/"الاسكان": توزيع أكثر من 400 وحدة سكنية بمدينة خليفة على المواطنين.
/مساعد وزير الخارجية: الجهود الوطنية مستمرة في نشر الوعي بحقوق الإنسان.
/قطر تدافع عن إيران وترفض أي استهداف عسكري لها.
/الأمم المتحدة: أرقام مخيفة عن الفقر في أمريكا.
/تواصل الاحتجاجات في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
/الرئيس الفلبيني يعتذر عن استخدامه عبارات «قاسية» بحق الكويت.
/البريطانيون أحيوا الذكرى السنوية الأولى لاعتداء «لندن بريدج».
/تقرير: نحو نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس.
/جيش الاحتلال يقصف 15 موقعا لحماس في قطاع غزة.
/انتشال جثث 35 مهاجرا وإنقاذ 68 قبالة السواحل الجنوبية لتونس.
/قتيلان ومفقودان بتحطم طائرة شرقي أميركا.
و.ش
بنا 0456 جمت 04/06/2018
عدد القراءات : 16
اخر تحديث : 2018/06/04 - 00 : 08 AM