مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 04 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك: انتصارات بواسل الحرس الملكي في اليمن تدعو للفخر.

/جلالة الملـــك يستقبـــل رجـــل الأعمـــــال اليونـــانـــي سبيـــروس لاتسيــــــس.

/سمو ولي العهد يوجه: تسريع استقطاب الشركات العالمية لحقل خليج البحرين.

/سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد

/الشيخ خالد بن عبدالله يفتتح جامع محفوظة الزياني بالجنبية.

/تعيين الشيخ عبدلله بن خليفة رئيسا لمجلس إدارة بتلكو.

/بعد إقرار عدم دستوريتها.. توجه في خدمات النواب إلى رفض «التقاعد».

/شرطة مانشستر: لا شبهة جنائية في وفاة الطالب البحريني.

/"التأمينات": تعديلات "التقاعد" لن تسري على المعاشات المصروفة قبل سريانها.

/"الداخلية": فيديو مشاجرة مدينة حمد قديم.

/"الاسكان": توزيع أكثر من 400 وحدة سكنية بمدينة خليفة على المواطنين.

/مساعد وزير الخارجية: الجهود الوطنية مستمرة في نشر الوعي بحقوق الإنسان.

/قطر تدافع عن إيران وترفض أي استهداف عسكري لها.

/الأمم المتحدة: أرقام مخيفة عن الفقر في أمريكا.

/تواصل الاحتجاجات في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

/الرئيس الفلبيني يعتذر عن استخدامه عبارات «قاسية» بحق الكويت.

/البريطانيون أحيوا الذكرى السنوية الأولى لاعتداء «لندن بريدج».

/تقرير: نحو نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس.

/جيش الاحتلال يقصف 15 موقعا لحماس في قطاع غزة.

/انتشال جثث 35 مهاجرا وإنقاذ 68 قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

/قتيلان ومفقودان بتحطم طائرة شرقي أميركا.





و.ش



بنا 0456 جمت 04/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/04 - 00 : 08 AM