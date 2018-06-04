وزير الخارجية الفلسطيني يزور الكويت غدا رام الله في 3 يونيو/ بنا / يقوم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي غدا بزيارة الى دولة الكويت.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المالكي قوله أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس سيتوجه غداً إلى الكويت حاملاً رسالة شكر وتقدير خطية إلى سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأعرب عن عظيم امتنانه وشكره وتقديره الكبيرين لدولة الكويت على مواقفها الشجاعة وتبنيها المخلص والملتزم لقضايا الشعب الفلسطيني ومعاناته في كافة المحافل وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مشيدا بمواقف الكويت التي يعبر عنها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، ويمثلها في الأمم المتحدة مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي، والتي تأتي ترجمة لتوجهات سمو أمير الكويت.



وتابع المالكي أنه سيجري مشاورات معمقة مع الأشقاء في دولة الكويت حول الخطوات المرتقبة في الأمم المتحدة، خاصة في الجمعية العامة.







م.ح.



بنا 2100 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/04 - 15 : 12 AM