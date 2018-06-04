جلالة الملك المفدى يزور الحرس الملكي وجلالته يشيد بمواصلة الرجال البواسل لأداء المهام النبيلة الموكلة لهم المنامة في 03 يونيو/ بنا/ تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله هذا اليوم بزيارة الحرس الملكي بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.









فلدى وصول جلالته رعاه الله كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، كما تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته ، حيث شهد جلالته أيده الله برنامج المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي.



وقد استهل الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



بعد ذلك تابع جلالته رعاه الله المسابقات الرياضية والعسكرية المختلفة، التي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والكفاءة العسكرية وروح المنافسة الشريفة ، وتؤكد ما يتسم به رجال الحرس الملكي من جاهزية مميزة ولياقة بدنية عالية ، وروح المثابرة والتحدي.



وفي الختام تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة حيث هنئهم جلالته متمنياً لهم استمرار التوفيق ، شاكراً جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وجميع منتسبي الحرس الملكي على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وحمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص، وما يتمتعون به من روح معنوية رفيعة ولياقة بدنية ومستوى احترافي وجاهزية قتالية فائقة.



هذا وقد اسفرت النتائج عن الفائز بالمركز الاول في مسابقة قفز الحواجز بالخيل الفارس العريف فيصل النعيمي كتيبة الحرس الملكي 20 والفائز في المركز الأول في مسابقة الجري لمسافة 2 كيلو متر للضباط الملازم مبارك الدوسري من كتيبة مدفعية الحرس الملكي 11 الفائز في المركز الثاني في مسابقة الجري لمسافة 2 كيلو متر للضابط الملازم عبدالله الشيخ من قوة الحرس الملكي الخاصة الفائز في المركز الثالث في مسابقة الجري لمسافة 2 كيلو متر للضابط الملازم فهد الزعبي من كتيبة الحرس الملكي الخامسة الفائز في المركز الأول في مسابقة التتابع 4 - 100 فريق كتيبة مدفعية الحرس الملكي 11 الفائز في المركز الاول لمسابقة الكروس فت للضباط الرائد أحمد المهزع من كتيبة الحرس الملكي 12 الفائز في المركز الأول في رماية الدقة للمسدس المقدم الركن خالد احمد يوسف الرويعي من مرتب قيادة الحرس الملكي الفائز في المركز الاول لرماية الرشيش النقيب فضل علي النعيمي من كتيبة الحرس الملكي 12 الفائز في بكأس المركز الاول بمسابقة كورة القدم كتيبة الحرس الملكي 20 الفائز في المركز الأول في مسابقة الكروس فيت لمرتبات الحرس الملكي فريق كتيبة الحرس الملكي الثانية الفريق الفائز في المركز الأول في مسابقة نقل المهمات العسكرية فريق كتيبة الحرس الملكي 12 الفريق الفائز في المركز الأول في مسابقة فك وتركيب السلاح فريق كتيبة الحرس الملكي 2 الفريق الفائز في مسابقة 400 متر فريق كتيبة الحرس الملكي الثانية الفريق الفائز بالمركز الاول في مسابقة شد الحبل فريق كتيبة الحرس الملكي الخامسة الكتيبة الفائزة بكاس المركز الاول في مجموع العلامات كتيبة الحرس الملكي الثانية 37 نقطة.



مشيداً جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بمواصلة الرجال البواسل من الحرس الملكي لأداء المهام النبيلة الموكلة لهم متكاتفين يداً واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي في عملية (إعادة الأمل) بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وما يقومون به من مهام سامية لتقديم الاغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز، وما يحققونه من نجاحات وانتصارات متواصلة تدعوا للفخر والاعتزاز بهم جميعاً .



ومن جانبهم رفع ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمناسبة شهر رمضان المبارك وبادلهم جلالته التهاني بهذه المناسبة الكريمة ، داعيا ً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها .



حضر الاحتفال سعادة وزير شئون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان .





ع إ ح/خ.أ



بنا 2035 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/03 - 40 : 11 PM