الجامعة العربية تعبر عن رفضها اقامة مباراة بين الأرجنتين واسرائيل بالقدس المحتلة القاهرة في 3 يونيو/ بنا / عبرت جامعة الدول العربية، عن رفضها للعب منتخب الأرجنتين لقاء وديا مع المنتخب الإسرائيلي في التاسع من يونيو الجاري في مدينة القدس المحتلة، وتحديداً في قرية (المالحة) إحدى الـ 500 قرية فلسطينية التي دمرها الاحتلال إبان النكبة عام 1948.







وذكرت الجامعة في بيان لها، اليوم، إن المباراة ستقام في قرية المالحة وهي أرض فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي، مطالبة وزير التعليم والرياضة الأرجنتيني استيبان بولريتش والاتحاد الأرجنتيني للكرة، بضرورة التراجع عن لعب المباراة التي تستغلها إسرائيل لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالرياضة، اضافة الى اضراراها بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق الدولية.



وأكد أن سلطات الاحتلال تهدف من هذا اللقاء إلى تضليل الرأي العام الأرجنتيني من خلال ترويج المدينة باعتبارها "القدس الموحدة للشعب اليهودي" وتستغله لتمرير سياسة الضم غير القانوني للقدس.



واستنكر البيان، ما يقوم به الاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم من تسييس واضح لرياضة كرة القدم، وإقامة المباراة على أرض عربية التي لا زالت تحتفظ بالعديد من معالمها أبنيتها العربية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الأساسي "للفيفا" الذي يمنع أن يلعب اتحاد على أراضي اتحاد آخر دون موافقة الأخير.



وطالب بضرورة احترام القوانين الرياضية الدولية الخاصة بهذا الشأن، من خلال تغيير مكان إقامة المباراة والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة لما في ذلك مصلحة لاستقرار جميع الشعوب، حيث كان من المقرر إقامة المباراة في حيفا وتم نقلها الى القدس.







م.ح.



بنا 2026 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/03 - 31 : 11 PM