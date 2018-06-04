لدى ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي..سمو ولي العهد يوجه للإسراع بوتيرة العمل لاستقطاب الشركات العالمية للتعاون مع الشركات الوطنية للنفط والغاز في حقل خليج البحرين

المنامة في 03 يونيو/ بنا/ تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالاستمرار في الجهود لمتابعة استثمار استكشاف حقل خليج البحرين النفطي الأكبر في تاريخ المملكة بما فيه صالح الوطن والمواطن ، تابع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى ترؤس اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة آخر مستجدات العمل في الحقل حيث وجه سموه إلى ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ووضع الآليات اللازمة لدعوة واستقطاب الشركات العالمية للتعاون مع الشركات الوطنية للنفط والغاز.













كما وجه سموه إلى أهمية وضع الأطر التي تضمن الاستثمار الأمثل لهذه الموارد النفطية التي قد تصل إلى 80 مليار برميل وتبلغ مرحلة إنتاجها 5 سنوات ليعود خيرها على المواطنين وخلق الفرص النوعية لهم، إذ من المتوقع أن يتم البدء بحفر آبار تجريبية إضافية في أكتوبر من هذا العام والانتهاء من الفترة التقييمية للآبار التجريبية في يونيو 2019 واختيار الشركاء في التطوير والإنتاج مع نهاية عام 2019



وخلال الاجتماع في قصر الرفاع مساء اليوم ناقشت اللجنة الفرص الواعدة في هذا المجال وسير عمل الاستكشافات في حقل خليج البحرين لاستكمال جمع المعلومات والمسوحات الجيولوجية لتحديد الكميات القابلة للاستخراج، وأكد سموه أنه من المهم أن يتم التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها حقل خليج البحرين على المستوى العالمي وتقييمها بشكل دقيق للاستفادة من المقومات الهائلة التي يشكلها هذا الاستكشاف لتتواصل الخطى الواثقة لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى بفصل جديد من النجاح والإنجاز.







ع إ ح/خ.أ



بنا 2042 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/03 - 49 : 11 PM