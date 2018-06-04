سمو ولي العهد: السمات المتينة التي تربط الأسرة البحرينية كان لها الدور في الحفاظ على القيم بالمجتمع المنامة في 03 يونيو/بنا/ أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على السمات المتينة التي تربط الأسرة البحرينية والتي كان لها الدور الكبير في الحفاظ على القيم السامية في المجتمع والتي من بينها التكافل والتسامح والانفتاح على مختلف الثقافات التي يجب تكريسها في المجتمع وتوريثها للأبناء.









وقال سموه إننا في مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نلمس هذا الحرص على تعزيز كيان البيت البحريني وارتباطه، مشيرا سموه إلى ما أبداه جلالته خلال تواصله مع أبناء مختلف المحافظات من مشاعر التقدير لعطاء الجميع وإسهامهم في بناء نهضة البحرين وتأكيد جلالته على روح الأسرة الواحدة التي هي قوة البحرين بفضل تكاتف الجميع كما عبر عنها جلالته حفظه الله.



جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، منوها سموه إلى ما يلهمه الشهر الفضيل من معاني الرحمة والتآلف والتواصل البنّاء بين أفراد المجتمع، والاهتمام بالتواصل والتزاور كما جرت عليه العادات والتقاليد.



وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تضع نصب عينيها مصلحة المواطن التي تأتي أولاً في كافة برامج التنمية، وهو ما تحرص عليه المملكة عند رسمها للاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة نحو مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، لافتا سموه إلى أن الأسرة البحرينية هي نواة المجتمع، وقد اعتنت البرامج التنموية بجميع الجوانب المتعلقة بها من صحة وتعليم وإسكان وغيرها من خدمات لتتوافر لها البيئة الملائمة.



من جانبه أعرب سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بزيارة المجالس في هذا الشهر الفضيل، وحرص سموه على مصلحة الوطن والمواطن بما يلبي التطلعات المنشودة.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 2007 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/06/03 - 10 : 11 PM