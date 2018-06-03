جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية قبرص المنامة في 3 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية قبرص نيكوس انستاسيديس، وذلك ردا على برقية جلالته المعزية له في وفاة والدته.









أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة والنبيلة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1928 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/03 - 31 : 10 PM