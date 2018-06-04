تقرير الحريات الدينية في العالم يشيد بجهود "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" أبوظبي في 3 يونيو / بنا / أثنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2017 على المبادرات المستقلة التي ترعاها دولة الإمارات، وبخاصة منها "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه. وثمنت عاليا جهوده لترسيخ ثقافة التسامح وتعزيز السلم العالمي.







وأشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بجهود منتدى تعزيز السلم في تقديم الرواية المعتدلة للإسلام، ودعم قيم التسامح بين الأديان، وبخاصة رعايته مبادرة "قافلة السلام الأمريكية"، التي أطلقها المنتدى في مايو 2017 واستقبل النسخة الأولى منها في أبوظبي، وضمت ثلاثين شخصية من رجال الدين الأمريكيين البارزين؛ ممثلين للإسلام والمسيحية واليهودية في الولايات المتحدة.



ونوه بالرؤية الإنسانية لدولة الإمارات على مستوى تعزيز الحريات الدينية ورعاية المعتقدات والعبادات، وحماية حقوق الأقليات في ممارسة شعائرها وبناء معابدها، وسن القوانين الريادية في إطار مكافحة التطرف والكراهية والتمييز.



وأشار تقرير الوزارة أيضا إلى الملتقى السنوي الرابع الذي نظمه "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"في أبوظبي في شهر ديسمبر 2017، بحضور ما يربو على 700 من العلماء والمفكرين المسلمين والقادة الدينيين من مختلف الديانات. وتمحور موضوعه حول مكافحة "الإسلامفوبيا" أو الخوف من الإسلام.



ولاحظ التقرير انخراط عدد من المسؤولين الأمريكيين بجهود حثيثة على مستوى التعاون المباشر مع "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"؛ لتحقيق أهدافه في نشر ثقافة التسامح وتعزيز قيم السلم في المجتمعات المسلمة وبين أتباع الأديان المختلفة.



ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على نشر تقرير الحريات الدينية في العالم سنويا. ويتضمن بيانات مفصلة، قائمة على المعلومات الميدانية التي ترصدها وتجمعها سفارات الولايات المتحدة في مختلف بلدان العالم. ويكشف التقرير عن وضع الحريات الدينية في العالم من خلال السياسات الحكومية والقوانين المسنونة والممارسات والمبادرات المجتمعية التي ترعاها حكومات تلك البلدان.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1922 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/06/03 - 32 : 10 PM