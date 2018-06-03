سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية يحضر حفل إفطار أقامه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي‎ المنامة في 3 يونيو / بنا / حضر سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي حفل الإفطار الذي أقامه معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، في مدينة جدة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.







وبهذه المناسبة، هنأ سعادة السفير معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيدًا سعادته بجهود معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تطوير المنظمة والارتقاء بها بما يسهم في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1920 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/03 - 24 : 10 PM