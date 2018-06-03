بطاقات "صحتي" الموزعة من خلال مركز عالي الصحي بلغت "8480" بطاقة.. وإشادة واسعة من المستفيدين بمشروع "أختر طبيبك" المنامة في 3 يونيو / بنا / أشاد مرتادو مركز عالي الصحي من المستفيدين من الخدمات الصحية المندرجة تحت مشروع "أختر طبيبك"، بتطور مستوى الخدمات المقدمة وتحسينها بشكل ملحوظ منذ تدشين المشروع في ابريل 2018م. حيث بلغت عدد بطاقات "صحتي" التي تم توزيعها حتى اليوم 8480 بطاقة، بينما سجلت خدمة التواصل مع المرضى لمتابعة حالتهم الصحية تطور ملحوظ، وبلغت مجموع المكالمات الهاتفية للتواصل مع المرضى 1500 مكالمة هاتفية تم إجراؤها من قبل فريق العمل "الطبيب والممرض"، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المستفيدين من الخدمة بتطور وتحسين الخدمات الصحية.







وأكدت الوكيل المساعد للصحة الأولية الدكتورة منال العلوي على زيادة الاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن الامراض لعشرة أضعاف، مبينة بأنها دلائل تشير إلى نجاح برنامج اختر طبيبك والذي تم تطبيقه بمركز عالي الصحي بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لكل عائلة، موضحة بأن البرنامج يعد من أحد أهداف الخطة الوطنية للصحة والتي تندرج تحت مظلة التسيير الذاتي الذي يقع تحت مظلة الضمان الصحي الوطني، وقد أصبح من البرامج الصحية المتميزة وحقق نجاحا ملحوظا منذ التدشين.



وأشارت إلى أن اختيار طبيب العائلة من خلال هذا المشروع الرائد ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية، حيث أصبح لكل مريض طبيب مخصص للدخول عليه، لمتابعة حالة المريض بشكل متواصل والإلمام بالمشاكل الصحية والعائلية والاجتماعية له، وبينت بأنه خلال فترة التطبيق للبرنامج تم الاتصال بالمرضى لاستعراض ومناقشة نتائجهم الطبية من قبل فريق طبيب العائلة والممرض المخصص لكل مريض وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة للحالات المرضية المختلفة مما ساهم في توطيد العلاقة بين المريض وطبيب العائلة الخاص به.



وقد أستطاع البرنامج زيادة التردد على خدمة الكشف المبكر عن الامراض عشرة اضعاف ما كانت عليه وذلك بتشجيع المرضى للاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطان وقدمت لـ 554 متردد للمركز الصحي خلال شهرين بعمل الفحوصات الوقائية المناسبة للعمر والحالة الصحية حسب ما جاء في الدليل الارشادي للوقاية من الامراض كفحص البروستاتا للرجال فوق الخمسين وفحص الثدي (الماموجرام) للنساء فوق الأربعين.



يذكر أن مركز عالي الصحي يواصل توزيع البطاقات الخاصة ببرنامج "اختر طبيبك" على أهالي المنطقة ممن أنهوا عملية اختيار الطبيب بالمركز، بعد أن دُشن في ابريل الماضي برنامج "اختر طبيبك" والذي يتم تنفيذه بالمركز بشكل تجريبي، حيث تسلم أهالي المنطقة ممن أنهوا عملية اختيار الطبيب البطاقات الخاصة ببرنامج "اختر طبيبك" بالمركز، ويسعى المشروع إلى بناء علاقة وطيدة بين الطبيب والأسرة، وذلك تماشيا مع المعايير العالمية للعلاج في الصحة الأولية. وسيمكن هذا المشروع طبيب العائلة من متابعة مرضاه بشكل مباشر ومستمر وبتسليط الضوء على التثقيف الصحي خاصة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية وغير السارية. كما ويكفل المشروع حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية، فللمريض حرية اختيار طبيب العائلة، له ولأسرته، مما سيعزز روح التنافسية ويؤدي الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.



الجدير بالذكر أن تدشين برنامج اختر طبيبك يأتي تماشيا مع القيم والمبادئ التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر العام الماضي، بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.



ويعتبر مشروع «اختر طبيبك» أولى خطوات مشروع التسيير الذاتي الذي يقع تحت مظلة الضمان الصحي الوطني. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع القيم والمبادئ التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر العام الماضي، بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1902 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/03 - 15 : 10 PM