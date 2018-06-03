سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تؤكد متابعتها لآخر مستجدات قضية الطالب البحريني لندن في 03 يونيو/ بنا/ تؤكد سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة متابعتها لآخر مستجدات قضية الطالب البحريني الذي عثر عليه متوفيا بمكان سكنه بمدينة مانشستر صباح يوم السبت الموافق 2 يونيو 2018.







حيث وفور تلقي وزارة الخارجية بلاغا بوفاة الطالب، قام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بتكليف فريق من السفارة بالانتقال فوراً إلى مدينة مانشستر، وذلك لمتابعة مجريات القضية بشكل مباشر مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لأسرة الفقيد، وعليه قام فريق السفارة بالاجتماع مع شرطة مدينة مانشستر التي أفادت بدورها بأن المؤشرات الأولية للقضية تشير إلى خلوها من أي شبهة جنائية علما بأن التحقيقات لا زالت جارية.



وأعربت السفارة عن أحر تعازيها لأسرة الفقيد وأكدت بأنها على تواصل مستمر معهم لاطلاعهم على آخر المستجدات وتسهيل إنهاء الإجراءات في مثل هذه الحالات.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1826 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/03 - 30 : 09 PM