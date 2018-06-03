لمنح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للإعداد والتحضير: خالد بن حمد يوجه لإقامة التصفيات التأهيلية لبطولة #أقوى_رجل_بحريني في سبتمبر المقبل المنامة في 3 يونيو /بنا/ وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، لإقامة التصفيات المؤهلة للنسخة الثانية من بطولة #أقوى_رجل_بحريني في الفترة 6- 7 - 8 سبتمبر المقبل بمجمع #السيف، وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للإعداد والتحضير لخوض منافسات هذه المرحلة من البطولة، التي ستنطلق منافساتها النهائية إضافة إلى المسابقات المصاحبة للكبار والصغار في الفترة 21 -22 - 23 فبراير 2019 بتنظيم المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة تحت شعار #خلك_وحش، والتي تأتي ضمن مبادرات خالد بن حمد لدعم الشباب البحريني في المجالين الرياضي والإنساني.







ووجه سموه الدعوة لجميع الشباب البحريني للمشاركة بمنافسات التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي ستمنح المشاركين فرصة للمنافسة على حجز مقعد لها في المنافسات النهائية التي ستقام في فبراير 2019"، وأيضا المشاركة في الألعاب المصاحبة للكبار والصغار.



يذكر أن المكتب الاعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة قد فتح باب التسجيل لمرحلة التصفيات المؤهلة للبطولة وأيضا الألعاب المصاحبة للكبار والصغار عبر الموقع الالكتروني bhrstrongestman.com ، حيث سيكون هناك العديد من المفاجآت بانتظار المشاركين والجمهور عبر الحساب الرسمي للبطولة بالانستغرام

‏@hhskstrongestman.







ع إ ح/خ.أ



بنا 1824 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/03 - 28 : 09 PM