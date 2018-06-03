مساعد رئيس الامن العام يشارك في اجتماع كبار مسؤولي التدريب في وزارات الداخلية بالدول العربية الرياض في 3 يونيو / بنا / شارك العميد ركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب والعقيد سلطان الكعبي مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية في اجتماع مسؤولي التطوير والتدريب بوزارات الداخلية بالدول العربية الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بمقرها بالرياض بحضور معالي الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس الجامعة، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.





وبحث المجتمعون، تحديد الاحتياجات التدريبية والعلمية وما يمكن ان تساهم به الجامعة في هذا المجال، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العربية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وتبادل الرؤى والخبرات فيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي في مجال التدريب الشرطي بما يواكب التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة في مجال مكافحة الجريمة.



وجاء الاجتماع، تزامنًا مع بناء إستراتيجية الجامعة الجديدة والهادفة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة النوعية في البرامج التدريبية.







م.ح.



بنا 1803 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/03 - 38 : 09 PM