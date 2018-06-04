إحباط مخطط لاستهداف البرلمان الإندونيسي جاكرتا في 3 يونيو / بنا / أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم إحباط مخطط لشن هجمات على البرلمان في جاكرتا والمجلس المحلي في بيكانبارو عاصمة إقليم رياو.



وأفادت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا إنها "اعتقلت طالبا سابقا وتستجوب اثنين آخرين بعد مداهمة جامعة في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة حيث صادرت مواد متفجرة وعبوات ناسفة".





ونقلت اذاعة "سوا" عن المتحدث باسم الشرطة قوله إن الطالب السابق يُعتقد أنه كان "يخطط لهجمات على البرلمان الإندونيسي والمجلس المحلي في بيكانبارو".



وأضاف إن "المشتبه فيه تربطه صلات بجماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكر تنظيم داعش وهي مدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية".



وشهدت إندونيسيا الشهر الماضي سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها متشددون، واستهدفت كنائس ومبنى للشرطة في سورابايا ثاني أكبر مدن البلاد، قتل نتيجتها نحو 30 شخصا.







م.ح.



بنا 1801 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/06/03 - 16 : 09 PM