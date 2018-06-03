سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الافغاني المنامة في 03 يونيو/ بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ردا على برقية سموه المعزية له في بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا والمصابين، عبر فيها فخامة الرئيس الافغاني عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة الصادقة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1754 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/03 - 01 : 09 PM