البريطانيون أحيوا الذكرى السنوية الأولى لاعتداء (لندن بريدج) لندن 3 يونيو/بنا وقفت بريطانيا دقيقة صمت اليوم الأحد في الذكرى السنوية الأولى لاعتداء (لندن بريدج) الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واصابة عشرات بجروح.



وتم وضع الزهور واضيئت الشموع وإقيمت مراسم دينية في كاتدرائية ساوثوارك حيث اصطدمت شاحنة المهاجمين الثلاثة الذين قاموا بدهس حشد قبل أن يعتدوا على المارة بسكاكين في سوق بورو القريب.



وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "نتذكر اليوم الأشخاص الذين قتلوا وكثيرين غيرهم ممن أصيبوا ونشيد بشجاعة أجهزة الطوارئ والأشخاص الذين تدخلوا وساعدوا غيرهم".



ووصفت الاعتداء الذي وقع في الثالث من يونيو 2017 بأنه "محاولة لضرب حريتنا في الصميم عبر استهداف الأشخاص الذين كانوا يستمتعون ليل السبت مع اصدقائهم وعائلاتهم" مشيرة إلى أن سبعة من الضحايا كانوا من الأجانب.



واضافت "هذا انعكاس لعاصمتنا العظيمة التي تجمع طاقتها وقيمها الناس من انحاء العالم ورسالة تذكير مؤسفة بأن تهديد الإرهاب عابر للحدود ويؤثر علينا جميعا".







خ.أ



بنا 1653 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/06/03 - 57 : 07 PM