"الشؤون الإسلامية" تحتفي بليلة القدر 11 يونيو الجاري المنامة في 3 يونيو / بنا / تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تنظم إدارة الشون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف احتفالها السنوي بمناسبة ليلة القدر المباركة، وذلك بعد صلاة التراويح من مساء يوم الاثنين 26 رمضان 1439هـ، الموافق 11 يونيو الجاري بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.



صرح بذلك وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، وقال: جعل الله تعالى لليلة القدر مكانة وفضلا وميزها عن سائر الليالي الأخرى عند المسلمين؛ فهي الأفضل من بين الليالي، وذلك لنزول القرآن الكريم فيها، وقد أظهر القرآن الكريم فضل ومكانة ليلة القدر جليا في مواضع عديدة؛ حيث أنزل الله سورة في القرآن وسماها باسمها، قال تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر"، كما دعا رسول الله - صلى الله عليه وآله سلم - إلى ترقبها وعبادة الله فيها، وحث على قيامها.



واستطرد المفتاح قائلا: إن ليلة القدر تعتبر نفحة خير من نفحات المولى عز وجل التي يتفضل بها على عباده، فالخير فيها كثير والأجر فيها عظيم، وما من عبد يتقرب إلى الله تعالى فيها بقربة إلا وكانت له من الله هبة عظيمة، ومن رحمة الله أنه يهيئ للناس في هذا الشهر سبل التقرب إليه سبحانه، فيصفد الشياطين ويغلق أبواب النيران، ويفتح أبواب الجنان.



وأضاف المفتاح بأن خير وفضل ليلة القدر لم يقتصر على الجانب العبادي، فحسب، بل إن خيرها يتوسع ليشمل البشرية بدفء السلام ويمنحها أمنا ربانيا تتعايش به في سلم وسلام وأمن وأمان، وتسعد بكل ما حباها الله من نعم بعيدا عن الصراعات والعداوات، قال تعالى في وصف هذه الليلة المباركة: "سلام هي حتى مطلع الفجر".



وأكد وكيل الشؤون الإسلامية على ضرورة اغتنام هذه الليلة واستثمار فضلها وخيرها ودعوتها للسلام ليس على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع فحسب، بل على مستوى الأمم والشعوب لتحقق التعايش والتسامح والتصالح وتخرج من دوامة العنف والحرب والدمار، إلى أفق التعاون والمحبة والتنمية والبناء.



وقال: إن الوزارة اعتادت سنويا على الاحتفاء بليلة القدر وتحريها، من أجل استلهام العبر والدروس من هذه الليلة المباركة وترسيخ المبادئ السامية في نفوس المسلمين، لتجديد العهد مع رب العالمين.



وحول برنامج الحفل قال: من المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم للقارئ خليل بنشي، تليها كلمة الوزارة، بعدها يلقي كلا من فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان وكيل محكمة التمييز، وفضيلة الشيخ ناصر العصفور قاضي بمحكمة التمييز الجعفرية كلمتين بهذه المناسبة.



وأكد الدكتور المفتاح على ضرورة الاستفادة من المواسم الإيمانية وخاصة شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر منه، داعيا جميع المواطنين والمقيمين لحضور الفعالية واستلهام العبر والدروس من خلال ما سيطرحه المشاركون في فضائل هذه الليلة المباركة.



م.ح.



بنا 1447 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/03 - 00 : 06 PM