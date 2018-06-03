تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. "الإسكان" تشرع في توزيع أكثر من 400 وحدة بمدينة خليفة المنامة في 3 يونيو / بنا / تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامنا مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الوزارة شرعت صباح اليوم في توزيع الوحدات الجاهزة في مشروع مدينة خليفة الإسكاني.



وتابع المهندس الحمر أنه من المقرر أن يتم توزيع أكثر من 400 وحدة سكنية على المواطنين المستفيدين، مشيرا إلى أن عملية توزيع وحدات مدينة خليفة ستتم على دفعات متتالية تستمر حتى منتصف الشهر الجاري، ذلك لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منظمة.



وقال الوزير على هامش مباشرته إجراءات التوزيع إن مشروع مدينة خليفة يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة بشأن بناء 25 ألف وحدة سكنية، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حجم الإنجاز المتحقق في هذه المدينة يعكس الجهد المبذول من أجل تلبية رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية.



كما أكد أن وزارة الإسكان تسعى نحو تسريع نسب الإنجاز في كافة مراحل العمل في مدينة خليفة، أسوة بباقي مشاريع مدن البحرين الجديدة، والتي يبلغ عددها 5 مدن إسكانية يتم العمل بها في وقت متزامن، بهدف سرعة تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، ولاسيما المراحل التي قامت الوزارة بتخصيصها وتوزيعها على المستفيدين مؤخرا.



يذكر، أن مدينة خليفة، قد جرى تصميمها وفق أحدث المواصفات الحديثة، من حيث اتساع الشوارع الرئيسية والفرعية، وتوفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتوفير الساحات الداخلية بين الوحدات السكنية، فضلا عن الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان المدينة وتوفر كافة احتياجاتهم، وأعمال التشجير والمسطحات الخضراء التي تضفي طابعا جماليا وحضاريا في مختلف أرجاء المدينة، حيث تم اعتماد تلك المفاهيم الجديدة التي تبنتها وزارة الإسكان لتصبح مواصفات ومعايير قياسية في تخطيط وتصميم الطرق الرئيسية والفرعية المستقبلية.



كما أن المواصفات الحديثة تشمل أيضا استخدام أحدث تصاميم البناء، مع الاقتداء بالطراز البحريني في فن العمارة، حيث حرصت الوزارة على تأكيد العلاقة في تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع مع مشاريع مدن البحرين الجديدة وطبيعة المناطق التي تقام عليها تلك المدن، لتكون امتدادا لها، وتحاكي التراث البحريني، وتحافظ على النسيج العمراني لهذه المنطقة.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1339 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/03 - 03 : 05 PM