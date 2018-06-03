"الأونروا" تقدم مساعدات مالية إضافية لأهالي مخيم اليرموك بيروت في 3 يونيو / بنا / أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن تقديم مساعدات مالية إضافية لأهالي مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.



وقالت الوكالة الأممية إنها سترسل رسائل نصية على الهواتف الجوالة لعائلات مخيم اليرموك المستحقة وإعلامهم بمكان وتاريخ التوزيع خلال الأيام القادمة.



من جانبها طالبت اللجان المحلية الفلسطينية وكالة "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها لإعادة إعمار المخيم وإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلها المدمرة والمتضررة.



يذكر أن 80 % من أهالي مخيم اليرموك اضطروا لمغادرته بعد الحصار الخانق وقصف طيران نظام الأسد الحربي للأحياء السكنية ومنازل اللاجئين في المخيم.



ع ع



بنا 1306 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/03 - 12 : 04 PM