الأشغال تنظم ورشة عمل لموظفيها حول أمن المعلومات

المنامة في 03 يونيو / بنا / نظمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة عمل لموظفي الوزارة حول أمن المعلومات، وذلك بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ضمن برنامج التوعية بأمن المعلومات.



وتضمنت ورشة العمل التوعوية التفاعلية للموظفين أهمية أمن المعلومات وكيفية التعامل مع المخاطر الأمنية التي تواجه المستخدمين للشبكة المعلوماتية (الأنترنت).



وقدم الورشة السيد يوسف المالود أخصائي أمن المعلومات في هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.



وتطرق المالود الى أهم أنواع المخاطر الأمنية السيبرانية والحلول المستخدمة في مواجهة هذه المخاطر، وأهم القوانين والمخالفات الخاصة بأمن المعلومات واللوائح المعمول بها لضمان استخدام آمن للمعلومات وبرامج التواصل والشبكات.



الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج إدارة تقنية المعلومات بشؤون الأشغال للتوعية الأمنية والذي يضم عدد من المبادرات التوعوية الخاصة لموظفي الوزارة بهدف رفع الثقافة الأمنية السيبرانية وتطوير قدرات التعامل مع المخاطر الأمنية وزيادة الوعي عند استخدام خدمات الحواسيب التابعة للشبكة الحكومية والحواسيب الشخصية.



ل.ب/ع ع



بنا 1124 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/03 - 35 : 02 PM