طلبة السنة التحضيرية بكلية الطب بجامعة الخليج العربي يتنافسون في عرض مشاريعهم الابداعية

المنامة في 03 يونيو / بنا / نظم قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة عرضاً للمشاريع الابتكارية لطلبة السنة التحضيرية بكلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم الأدبية والخطابية والفنية.



وقال مشرف مركز مصادر التعلم الذاتي بقسم اللغة الإنجليزية في جامعة الخليج العربي محمد ماجد إن هذه الفعالية تأتي ضمن أنشطة السنة التأسيسية لطلبة السنة التحضيرية لإتاحة الفرصة أمامهم لإظهار إبداعاتهم وترجمتها في عدة محاور، موضحا أن المشاريع التي عرضت هي جزء من مقرر جديد أضيف لمقررات طلبة الطب بعنوان القيادة والعمل ضمن الفريق والذي يُدرس للطلبة بطريقة التعليم الاستكشافي حيث يتعلمون مهارات العمل في فريق ومهارات القيادة وتنظيم الوقت وادارة المشاريع الناجحة.



وأوضح أن باب اختيار موضوع المشروع كان مفتوحا أمام الطلبة ولم يتم تقيده بعنوان محدد، فالهدف انحصر في أن يكون المشاريع توعوية تثقفية ينفتح على شتى المجالات، بيد أن اختيارات الطلبة تركزت هذا العام على موضوعات متصلة بمجالات الطب الواسعة كالأمراض والسلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع كالعنف الأسري والانطوائية، ومرض الزهايمر، والفوبيا، بالإضافة إلى عروض أخرى ركزت على موضوعات بيئية كإعادة التدوير حفاظًا على سلامة البيئة.



وهدف الطلبة من خلال مشاركتهم في هذه الفعالية إلى تقديم عروض متنوعة الغرض منها رفع الوعي والمشاركة في تثقيف أفراد المجتمع وتعريفهم بعدد من الأمراض، إلى جانب محاولة تغيير الصورة النمطية السلبية حول أمراض أخرى كالإعاقة والتهميش والتوحد.



وعبر الطلبة عن سعادتهم لإتاحة هذه الفرصة لهم لعكس رؤيتهم للمشكلات الصحية حولهم ومحاولة إيجاد حلول تتناسب معها بطرق مبتكرة، فضلاً عن الجو التنافسي الذي ميز الفعالية إذ شارك عدد من المحكمين من أكاديميين وإداريين في اختيار أفضل مشروع بعد تقييم جميع المشاريع المشاركة في المعرض، إذ توج مشروعا التنمر واعادة التدوير بالمركز الاول بالمناصفة، فيما فاز مشروع تهميش الاعاقات بالمركز الثاني.



ن.ف/ع ع



بنا 1114 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/03 - 18 : 02 PM