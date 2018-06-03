وزير الأشغال والبلديات يهنئ بتضمين بحث مجلس بلدي الشمالية في كتاب المنظمة العالمية للتنمية المستدامة

المنامة في 3 يونيو / بنا / أعرب سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن تهانيه لرئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية السيد محمد خليفة بوحمود على تضمين البحث المقدم من المجلس في الكتاب الصادر من المنظمة العالمية للتنمية المستدامة معتبرا أن ذلك يعكس العمل العلمي العالي الذي يقوم به المجلس.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير لرئيس مجلس بلدي الشمالية برفقة رئيس الخدمات الإدارية والتنسيق في المجلس محمود العافية لإهداء سعادته نسخة من كتاب المنظمة العالمية للتنمية المستدامة.



وأكد الوزير خلال اللقاء على الدور الذي تلعبه المجالس البلدية في مسيرة التنمية في البلاد مشددا على أهمية مثل هذه البحوث العلمية في اثراء العمل البلدي مشيدا بجهود القائمين على اعداد البحث.



وقال: "تضمين بحث المجلس البلدي في كتاب هذه المنظمة الدولية التي تتبع منظمة الأمم المتحدة هو خير تمثيل لمملكة البحرين في مثل هذه المحافل العالمية".



وأضاف "نحن ندعم الأفكار الجديدة والبحوث التي تسهم في تطوير العمل ونتمنى أن تعمم مثل هذه التجربة للاستفادة والتطبيق".



بدوره أشاد رئيس مجلس بلدي الشمالية بدعم الوزير وبالتسهيلات التي تحصل عليها المجلس من قبل الوزارة لإعداد هذا البحث مبينا أن هذا التعاون أثمر في اختيار بحث مملكة البحرين ضمن البحوث القيمة التي يتم نشرها في الكتاب وهو ما يعزز من موقع البحرين في المحافل الدولية.



وأعرب بوحمود عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز شاكرا الوزير على الجهود التي بذلت مؤملا أن تشكل هذه الفكرة حافزا للجميع.



الجدير بالذكر أن مجلس بلدي المنطقة الشمالية كان قد شارك في المؤتمر العالمي السادس عشر للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والذي عقد في مدينة جنيف في الفترة من 10 إلى 13 أبريل الماضي بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG17" بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.



وقدم المجلس البلدي خلال المؤتمر بحثا بعنوان "التعاون في البحوث والتطوير بين المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والجامعات المحلية في مملكة البحرين" إلى جانب 74 بحثا آخر في المؤتمر حيث تم اختيار بحث المجلس البلدي ضمن أفضل 32 بحثا يتم نشرها في كتاب المنظمة العالمية للتنمية المستدامة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1045 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/03 - 02 : 02 PM