طالبات مدرسة "غازي القصيبي" يطلعن على التخصصات الأكاديمية بجامعة الخليج العربي

المنامة في 3 يونيو / بنا / اطلعت طالبات مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات على البرامج الأكاديمية والتخصصات النادرة التي تطرحها جامعة الخليج العربي خلال الجولة الاستطلاعية التي قاموا بها أخيرا في كليات الجامعة وأقسامها المختلفة.



واطلعت الطالبات على مركز المحاكاة والمهارات الطبية وعلى مركز الموارد التعليمية للتشريح وعلم الأمراض التابع لكلية الطب والعلوم الطبية وزرن متحف التشريح التابع لكلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة والذي يحتوي على جثث ادمية حقيقية وبلاستكية وهياكل عظمية ومجسمات تفصيلية تشرح أجزاء جسم الإنسان تساعد طلبة الطب على التعرف على الأمراض المختلفة وتشخيصها بشكل دقيق، وتعرفن على نظام التعليم في الكلية القائم على منهج حل المعضلات، والمناهج الدراسية التي تهدف إلى تزويد طلبة الدراسات الطبية بالمعرفة اللازمة، وتهيئة المواقف المناسبة والمهارات المهنية الضرورية لممارسة فعالة وناجحة في المجتمع الطبي تساعدهم على انتهاج طريق التعلم و التطور المستمر في الطب.



كما اطلعن على طبيعة العمل في وحدة القبول والتسجيل وهي من الوحدات الرئيسية في الجامعة، نظرا لصلتها المباشرة مع الطلبة وجهات ابتعاثهم منذ لحظة قبولهم وتسجيلهم حتى تخرجهم من الجامعة، واستمعن لشروط القبول والتسجيل والبرامج الأكاديمية التي تطرح في كلية الطب وكلية الدراسات العليا، كما زرن مكتبة الجامعة و تعرفن على تخصصات الكتب الطبية والتربوية والتقنية التي تحتويها، إذ توفر المكتبة مصادر المعلومات لجميع البرامج العلمية التي تُدرس في الجامعة، وتنقسم المكتبة إلى قاعتين رئيسيتين تختص الأولى بالكتب والمراجع الطبية، وهي مرتبة حسب تصنيف المكتبة الطبية الأمريكي، أما القاعة الثانية فهي تخدم التخصصات المتعلقة بالدراسات العليا، وترتب كتبها حسب تصنيف مكتبة الكونجرس.



يشار إلى أن جامعة الخليج العربي حصلت على مدى سنوات متتالية على مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي في تصنيف (QS) العالمي.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1030 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/03 - 35 : 01 PM