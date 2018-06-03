معالي وزير الخارجية يستقبل السفير المعني بمنتدى التعاون العربي الصيني بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية

المنامة في 3 يونيو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد Li Chengwen السفير المعني بمنتدى التعاون العربي الصيني بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد Li Chengwen، مشيدًا معاليه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وما تحققه من تقدم على الأصعدة كافة، مؤكدًا معاليه حرص مملكة البحرين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يدعم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.



وأكد معالي وزير الخارجية على اهتمام مملكة البحرين في إنجاح أعمال منتدى التعاون العربي الصيني والذي سيعقد في بكين خلال شهر يوليو المقبل، منوهاً بالدور الإيجابي الذي تقوم جمهورية الصين الشعبية في تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول العربية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.



من جانبه، أعرب سعادة السيد Li Chengwen عن شكره وتقديره لمعالي وزير الخارجية لما لقيه من حفاوة في الاستقبال، مؤكدًا اعتزاز جمهورية الصين الشعبية بما يجمعها من علاقات صداقة قوية ومتميزة مع مملكة البحرين وتطلعها الدائم لمواصلة ما تشهده من تطور على مختلف المستويات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1027 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/06/03 - 34 : 01 PM