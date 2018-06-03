القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس هيئة أركان القوات البحرية الياباني‎

المنامة في 3 يونيو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم ، الأدميرال يوتاكا مراكاوا "Yutaka MURAKAWA" رئيس هيئة أركان القوات البحرية الياباني والوفد المرافق، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس هيئة أركان القوات البحرية الياباني والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، و اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1018 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/06/03 - 23 : 01 PM