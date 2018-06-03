وزير التربية والتعليم يستقبل مدير مدرسة سانت كريستوفر

المنامة في 3 يونيو / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى السيد إدوارد غودوين مدير مدرسة سانت كريستوفر، بمناسبة تقاعده عن العمل بعد أن أمضى أكثر من 35 عاماً في مجال التعليم الخاص في مملكة البحرين، حيث أشاد الوزير بالجهود التي بذلها السيد غودوين لتطوير المدرسة، مما كان له بالغ الأثر على تقدم مستوى خريجيها، منوهاً الوزير بكل التقدير والاعتزاز بالتعاون الذي تبديه المدرسة مع الوزارة، ومتمنياً له المزيد من التوفيق دائماً.



ومن جانبه، عبّر السيد غودوين عن سعادته بالعمل في مملكة البحرين، و بالتطور الذي يشهده قطاع التعليم الذي يعتبر من أهم القطاعات، معرباً عن خالص تقديره لهذا اللقاء، ومتمنياً للمسيرة التعليمية المزيد من التطور والتقدم.



حضر اللقاء الأستاذ جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، والأستاذة أحلام العامر القائم بأعمال الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي، والأستاذة كفاية العنزور مديرة إدارة المنظمات واللجان.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1006 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/06/03 - 11 : 01 PM