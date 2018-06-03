الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسؤولية تصفية المسعفة رزان النجار القاهرة في 03 يونيو/ بنا / أدانت الجامعة العربية جريمة القتل المتعمد التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق المسعفة الفلسطينية الشهيدة رزان النجار (21 عاما) أثناء تأديتها لواجبها الإنساني شرق خان يونس في قطاع غزة، وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصفيتها.

ودعا البيان الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، منظمتي الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والأطر الصحية إلى ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين، كون هذه الجريمة تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.



وطالب البيان، المجتمع الدولي التحقيق بجرائم الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.





خ.س



بنا 0941 جمت 03/06/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/06/03 - 14 : 01 PM